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Кобахидзе: Существует очень большой шанс, что мы получим статус кандидата в 2023 году
14.07.2022 11:45
«Мы планировали подать заявку в 2024 году и ожидали, что через два года нам присвоят статус кандидата, как это предусмотрено стандартной практикой», — заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».
По его словам, есть очень большой шанс, что Грузия получит статус кандидата в 2023 году.
«План состоял в том, чтобы подать заявку в 2024 году и получить статус в 2026 году. Мы видим, что это может произойти гораздо раньше. Мы уже говорим о 2023 году и надеемся, что в следующем году получим статус кандидата. Никакого исторического шанса мы не упускали, это спекуляция. Точно такие же 12 пунктов Евросоюз установил для Молдовы и Украина. На самом деле ситуация абсолютно идентичная, с той лишь разницей, что статус кандидата нам будет предоставлен после выполнения этих пунктов. Если Украина и Молдова не выполнят эти пункты, их статус может быть пересмотрен. В этом единственное отличие, хотя по сути это вариант перемены мест слагаемых», — сказал Ираклий Кобахидзе.
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