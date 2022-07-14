

Карл Харцель: Вступление в ЕС не происходит за один день, короткого пути не существует

14.07.2022 11:52





«Присоединение к Евросоюзу расписано на года, это детальный процесс, включающий в себя углубленную работу в направлении всех критериев, установленных для членства», — заявил посол ЕС в Грузии Карл Хатцель.



На вопрос, в какой степени отказ в предоставлении Грузии статуса кандидата на данном этапе был связан с тем, что в стране не ведутся военные операции, Карл Харцель отметил, что ведение военных операций не входит в число критериев, на основании которых Еврокомиссия оценила три страны.



«Еврокомиссия оценила Грузию, Украину и Молдову по их заслугам и на основе установленных критериев. Среди этих критериев, конечно, нет ведения военных операций. С первых дней независимости страны Евросоюз был сильным партнером Грузии. За последние десятилетия мы вложили много финансовых и человеческих ресурсов, чтобы помочь Грузии двигаться вперед по её европейскому пути, а совсем недавно Евросоюз официально признал европейскую перспективу Грузии, что является большим достижением. Мы должны использовать его как основу для дальнейших шагов», — заявил посол ЕС.



На вопрос, есть ли установленный срок для членства Грузии в ЕС, Карл Харцель ответил, что членство в ЕС не происходит за один день.



«Это детальный процесс, который расписан на года и включает в себя углубленную работу по всем критериям, установленным для членства. Темпы вступления зависят от прогресса в процессе реформ, прежде всего в фундаментальных сферах, связанных с основными ценностями ЕС, включая верховенство закона, демократические институты и права человека для всех без исключения. Сейчас время Евросоюз предложил Грузии начать работу по 12 приоритетам, определенным Еврокомиссией, чтобы получить статус кандидата и успешно продолжить этот процесс», — сказал Карл Харцель.





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