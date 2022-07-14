

Председатель «Грузинской мечты» назвал заявление о «дебидзинизации» постыдным

14.07.2022 13:20





Председатель «Грузинской мечты» называет «постыдным» заявление европарламентария Раса Юкнявичене, которая заявила, что «деолигархизация», о которой упоминает Еврокомиссия, означает «дебидизинизацию».



«Заявление госпожи Расы было просто постыдным. Это, во-первых. Во-вторых, это утверждение не имеет под собой никаких оснований и практически повторяет то, что было написано в резолюции Европарламента. В связи с этим нам, безусловно, нужны разъяснения. Здесь не надо разбирать слова, а нужно приводить факты о том, как управляется страна.



Никаких фактов, никаких аргументов: есть только слова и их слова, поверьте, в Грузии они никому не нужны, и общество, конечно, очень хорошо оценивает все», — сказал Кобахидзе в эфире «Имеди».



Выступая в комитете по международным отношениям Европарламента, депутат Европарламента Раса Юкнявичене заявила, что Грузия в настоящее время находится в плену у одного человека.



«Я бы сказала, что Грузия находится в плену у одного человека, и если «Грузинская мечта» не понимает, что такое деолигархизация, о которой говорится в предложении Еврокомиссии, я помогу им разобраться. Это означает дебидинизацию или деиванишвилиизацию Грузии.



Это то, что нужно грузинскому народу. [Им нужно] перестать быть заложниками одного человека», — добавила она.



Деолигархизация упоминается в условиях, выдвинутых Еврокомиссией для Грузии для получения статуса кандидата.



««Деолигархизация» должна осуществляться путем устранения чрезмерного влияния в экономической, политической и общественной жизни», — указано в тексте.



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