

Саакашвили: остановим «холодную войну» внутри Грузии и направим гнев на завоевателя

14.07.2022 13:37

SOVA



Третий президент Грузии Михаил Саакашвили призвал положить конец «холодной войне» внутри страны. По его словам, грузины должны объединиться и направить свой гнев против России. На своей страничке в соцсети Facebook экс-президент изложил собственное видение того, что сегодня происходит в обществе и как с этим справиться.



«Когда мы говорим, что против Грузии ведется гибридная война, мы должны понимать, что это значит.



Гражданам внушают, что от них ничего не зависит. «И что мне делать? Что от меня зависит? Какой смысл выходить на улицу?»



Наша судьба не решается только здесь. Есть другие мировые центры и там готовятся заговоры против Грузии.



Народ шокируют по российской кальке. Для нас это была Рафалянц, погибшая в квеври (10-месячная Варвара Рафалянц погибла в ночь перед парламентскими выборами-2012. Тогда семья связала ее смерть с политикой – родственница ребенка и активистка «Грузинской мечты» якобы получала угрозы от «Национального движения», — прим. ред.). В Славянске на кресте якобы распяли 3-летнего мальчика.

Нам каждый день вдалбливают, что демократия противоречит нашим традиционным, консервативным ценностям (Тот, кто идет на митинг, безродный, безбожник и т. д.).



Преднамеренно совершается атака на культуру, потому что культура формирует менталитет больше, чем телевизионные новости.



Совершаются попытки сместить акцент с сегодняшних реалий на совсем другие новости – на царя Ираклия II, Давид-Гареджи и т. д».



Отдельно Саакашвили коснулся темы переезда в Грузию значительного количества россиян. По его словам, большинство них также считают, что от них ничего не зависит, «что они не при чем и их не должна терзать совесть, например, по поводу Абхазии или Цхинвали». По словам Саакашвили, прибывающие россияне считают грузин «второстепенными существами», обслуживающим персоналом и неразвитыми людьми.



«Как нам поступать? Главное – остановить «холодную войну» внутри страны и направить гнев не друг против друга, а против завоевателя. Давайте постоянно напоминать приезжим, что они несут личную ответственность за оккупацию и притеснение грузин», — написал Саакашвили.



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