

США и Евросоюз готовят совместный механизм отслеживания санкций

14.07.2022 13:38





Гендиректор Европейской комиссии по торговле Сабина ВейандOellermann / MSC (CC BY 3.0 DE)

Евросоюз и США разрабатывают совместный механизм обеспечения контроля за соблюдением санкций против России. Об этом сообщила генеральный директор Европейской комиссии по торговле Сабина Вейанд, пишет Bloomberg.



Период свертывания контрактов подходит к концу, поэтому сейчас самое время быть внимательным и следить за обходом и уклонением.



По словам Вейанд, есть признаки того, что обходной путь существует, но пока он не получил широкого распространения. В целях выявления попыток уклонения от санкций ЕС и США продолжают мониторинг и обмен данными, включая секретную информацию.



Вейанд рассказала, что в ближайшие месяцы официальные лица Брюсселя и Вашингтона проведут третье заседание Совета по торговле и технологиям США-ЕС, чтобы воплотить свою работу в конкретные проекты, такие как совместный подход к обеспечению соблюдения санкций.



По сути, мы сводим деятельность 10 рабочих групп к конкретным проектам, которые будут реализованы осенью.



Ранее сообщалось, что Евросоюз работает над усилением контроля за соблюдением всех пакетов антироссийских санкций. Газета The Wall Street Journal писала, что ЕС не хватает централизованного органа, который бы не просто налагал санкции, но и искал активы попавших в черные списки россиян, а также следил за исполнением ограничений.



В настоящее время полномочия разделены: ЕС устанавливает политику санкций, а министерства и другие органы 27 стран-участников интерпретируют и реализуют ее на практике, но каждая отдельно. Европейская комиссия работает над тем, чтобы страны ЕС пришли к общему пониманию, как именно нужно следить за соблюдением ограничений и наказывать за их нарушение.



Еще одна проблема в применении европейских санкций — сложность в выявлении и блокировке активов, связанных с российскими олигархами. На данный момент ЕС заморозил уже €13,8 млрд таких активов, но власти признают, что могли упустить из виду гораздо больше. Попавшие под санкции россияне пытаются спрятать свое имущество, используя сложные схемы для создания непрозрачной структуры владения компаниями.



По словам экспертов по санкциям, бизнесмены могут переводить активы из Европы своим партнерам или членам семьи. Иногда они используют для этого временной интервал между объявлениями о санкциях в разных странах. Чтобы закрыть этот пробел, ЕС начал применять ограничения не только к самим олигархам, но и к некоторым членам их семей, как это делали США с первых дней войны России в Украине.



В Америке работа по поиску и блокировке санкционных активов россиян продвигается успешнее. Уже в середине марта в стране запустили программу Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program. Она предусматривает вознаграждение в $5 млн за сведения, которые помогут найти и изъять активы, связанные с иностранными правительствами, подверженными коррупции (в том числе России).



В мае Минфин США опубликовал национальную стратегию 2022 года по борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем. Согласно документу власти намеревались выявлять активы попавших под санкции россиян и перекрывать этим лицам лазейки для доступа к американской финансовой системе.



Также США активно работают на международном направлении, пытаясь убедить присоединиться к санкциям против России как можно больше стран.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



