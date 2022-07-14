

Премьер-министр Эстонии официально объявила об отставке

14.07.2022 13:48





Премьер-министр Эстонии Кая Каллас уходит отставку. Об этом она официально заявила на заседании правительства.



Каллас уточнила, что уходит с поста премьер-министра Эстонии «по собственному желанию». Вместе с ней в отставку уйдет и все правительство.



«Во время пандемии мы сохранили общество открытым и допускали детей в школу, мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, мы вложили миллиард евро в укрепление обороноспособности Эстонии, мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины», — заявила Каллас.

В связи с этим кабмин предложил спикеру парламента созвать внеочередное заседание 15 июля. Предполагается, что на нем Каллас объявит о создании новой трехпартийной коалиции, которую она сама и возглавит. В коалицию войдут «Партия реформ», «Отечество» и «Социал-демократическая партия».



Президент Эстонии Алар Карис одобрил отставку Каллас и снова внес ее кандидатуру на должность премьер-министра страны. Он предложил ей сформировать новое правительство республики.



Каллас решила подать в отставку из-за внутреннего раскола в двухпартийной коалиции. По словам премьера, он был связан с вопросом начального образования в стране на эстонском языке. Ранее правящая «Центристская партия» и оппозиционная «Консервативная народная партия» проголосовали за отклонение данного законопроекта, который был одобрен кабмином на основе консенсуса. Так, 3 июня Карис по настоянию Каллас освободил от должностей половину кабинета — семерых представителей центристов.



В должность премьер-министра Каллас вступила 26 января 2021 года и занимала ее полтора года.



С самого начала вторжения России в Украину Эстония осудила российскую агрессию, признав ее геноцидом. Каллас призывала лидеров европейских стран не звонить Путину, чтобы заставить его почувствовать себя в изоляции. Кроме того, премьер выступала за создание специальных счетов для перечисления туда средств за российские газ и нефть и последующую их передачу Украине. Она подняла вопрос о репарациях от России после войны для восстановления разрушенной инфраструктуры. Благодаря усилиям Каллас Украина получила военную помощь от Эстонии на 250 млн евро, что составляет 0,8% ВВП страны.



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