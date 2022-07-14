

Омбудсмен установила факты сексуальных домогательств в 2-х компаниях

14.07.2022 14:19





По информации общественного защитника, установлены факты сексуальных домогательств в отношении женщин, работающих в ООО «Factor Group» и ООО «CD Company».



5 июля 2022 года Омбудсмен обратился к директорам этих компаний с рекомендациями и призвала их впредь не подвергать сотрудников сексуальным домогательствам и не создавать оскорбительной, унижающей и/или не соответствующей их достоинству обстановки.



Интересы заявителей в Аппарате народного защитника представляла организация по защите прав женщин «Sapari».



«По фактическим обстоятельствам дела вскоре после начала работы в ООО «Factor Group» директор компании начал вести систематическую переписку с заявителем по непрофессиональным вопросам.



В своей переписке он делал акцент на внешности женщины и намекал, что ее карьерный рост зависит от ее поведения. После того, как женщина объяснила работодателю, что у нее есть друг-мужчина и ей неприятно и недопустимо общаться с начальником по личным вопросам, директор стал выражать недовольство работой сотрудницы. В результате женщине пришлось уйти с работы.



Показательно, что в результате анализа обстоятельств и доказательств по делу государственный защитник впервые установил вид сексуальных домогательств — «Услуга за услугу (Quid Pro Quo)».



С аналогичными проблемами столкнулась женщина, работающая в ООО «CD Company», с которой директор компании завел систематическую переписку по нерабочим вопросам практически сразу после начала ее службы.



Женщина с самого начала объясняла своему начальнику, что для нее неприемлемо говорить о личной жизни, но работодатель продолжал задавать вопросы о ее личной жизни.



Работодатель также активно следил за социальной сетью соискателя и делился своими мыслями по поводу той или иной фотографии. После того как соискатель заблокировал работодателя во всех социальных сетях, директор стал выражать свое неудовольствие ее работой. В результате женщине также пришлось уйти с работы», — написала Омбудсмен.



В своих рекомендациях Омбудсмен призвала руководителей компании в целях предотвращения сексуальных домогательств разработать внутренний организационный документ, в котором будут предусмотрены процедуры обжалования и расследования фактов предполагаемых сексуальных домогательств.



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