

Посол Германии: Чем меньше желают политики работать над вызовами, тем больше они говорят о заговорах, тайнах, войне

14.07.2022 14:52





Чем меньше желают политики работать над вызовами, тем больше они говорят о заговорах, тайнах, войне и пытаются напасть на то или иное лицо с целью его дискредитации, - заявил посол Германии в Грузии Хуберт Книрш в эксклюзивном интервью «IPN», отвечая на вопрос о том, каков посыл нападок на посла США в Грузии Келли Дегнан в письме, адресованном ей бывшим депутатом от «Грузинской мечты», нарратив которого, по оценке самой Дегнан, совпадает с нарративом представителей «Грузинской мечты».



Вместе с тем, как поясняет Хуберт Книрш, показательны и попытки совершенно иным образом интерпретировать сформулированные условия, сформулированные Евросоюзом.



«Мы увидели попытки совершенно иным образом интерпретировать условия, сформулированные Евросоюзом. Один говорит, что ЕС дла распоряжение сменить в Грузии власть, другой – что ЕС хочет втянуть Грузию в войну. Ни одно из таких высказываний не способствует укреплению доверия между политическими элитами ЕС и Грузии. Из-за войны, которую ведет Россия, люди в ЕС более чем когда-либо осознали то, что мы тесно связаны с нашими восточноевропейскими соседями, что мы создаем фундаментальное единство. Под этим подразумевается и Грузия и именно результатом этого, является то, что у Грузии теперь есть перспектива вступления в ЕС», - заявил Хуберт Книрш.



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