

Посол ЕС: Настоятельно требуем от властей соблюдать права Саакашвили как заключенного

14.07.2022 14:57





Мы внимательно следим за здоровьем бывшего президента и настоятельно требуем от властей, чтобы в рамках своей ответственности,они соблюдали права Саакашвили как заключенного, обеспечили его надлежащее лечение и право на справедливый суд. Дело г-на Гварамия основывается на тех же принципах, - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отвечая на вопросы граждан.



На вопрос: «В резолюции Европарламента прямо упоминается об освобождении Ники Гварамия и переводе Михаила Саакашвили как о ключевых вопросах в процессе евроинтеграции Грузии, и согласен ли он с тем, что предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС возможно лишь после освобождения их обоих?», Харцель отвечает, что «ЕС продолжает придерживаться того мнения, что ответственность Грузии заключается в обеспечении того, чтобы все правовые дела, в том числе дела, возбужденные против Гварамия и Саакашвили, проходили в соответствии с наивысшими стандартами и использовались справедливые и соответствующие правила и процедуры».



«Мы внимательно следим за здоровьем бывшего президента и настоятельно требуем от властей, чтобы в рамках своей ответственности, они соблюдали права Саакашвили, как заключенного, обеспечили его надлежащее лечение и право на справедливый суд. Это дело также порождает вопросы в связи со свободой медиа, которые в последнее время оказались в Грузии в стрессовой обстановке», - заявил Харцель.



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