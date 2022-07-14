

Корнели Какачия: Думаю, решение по предоставлению статуса кандидата будет принято после выборов 2024

14.07.2022 16:21





По заявлению профессора ТГУ Корнели Какачия, вероятно, Грузия и в 2023 году не сможет получить статус кандидата в члены ЕС и решение по этому вопросу будет принято после парламентских выборов 2024 года. Об этом Какачия заявил «IPN».



По его же оценке, в том случае, если у власти останется «Грузинская мечта», страна может опять не получить упомянутый статус.



«Это плохой прецедент, поскольку сказанное Брюсселем было понято как то, что Грузии нужно было работать на улаживанием данных вопросов в течение 6 месяцев. Если судить реально, некоторые из представленных 12 пунктов выполнить легко, но есть и такие, которые требует долгосрочного решения, поскольку они накопились за многие годы.



Явно видно, что у властей нет политической воли возглавить этом процесс. Это время понадобиться для того, чтобы власти минимум показали ЕС, что динамика меняется к лучшему», - заявил Какачия.



По его же словам, на получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС окажет влияние и то, как власти подготовятся к парламентским выборам 2024 года.



«Хотя, если все пойдет хорошо, и власти за этот год все выполнят, ЕС может решить вопрос и в 2023 году. Но после выполнения всего этого, не исключено, что власти проиграют выборы. Поэтому-то для них это неприемлемо. Разве пойдут власти на это в течение этого одного года? Не думаю, чтобы за этот год что-нибудь изменилось. Хочу очень ошибаться, но, думаю, что решение по этому вопросу будет принято после выборов 2024 года. Однако, в том случае, если останутся те же власти, предположительно, мы опять не сможем получить статус», - заявил Какачия.



Для справки, Еврокомиссия отложила рассмотрение вопроса о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены ЕС и отчет о выполнении представленных условий будет рассмотрен не в конце текущего года, а в 2023 году.



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