

Элене Хоштария о закупке нефти в РФ — «Финансирование российской военной машины»

14.07.2022 16:29

Нетгазета



Лидер партии «Дроа» Элене Хоштария расценивает возросший импорт российской нефти в Грузию как «финансирование военной машины» Кремля.



«В 2021 году Россия была на третьем месте по экспорту нефти в Грузию, а в период войны заняла первое место.



В мае, по сравнению с апрелем, импорт возрос на 70%. Что самое главное, в Грузии не подешевел бензин.



Мы напрямую даем деньги кровавой машине. Это одна из самых тяжелых тем — финансирование российской военной машины, тема открытых связей грузинского правительства с Москвой. Я уверена, из-за этого будут введены санкции против Бидзины Иванишвили и его мини-олигархов», — заявила политик.



По данным Национальной службе по статистике («Сакстат»), по импорту нефтепродуктов в Грузию Россия занимает первое место. В мае было закуплено 138,663 тонн российского топлива на 124,3 млн. долларов. По сравнению с прошлым годом цена импорта выросла на 148%, объем на 45%.



Издание BMG запросило у ведомства список компаний, покупающих больше всего российского нефти. Компании из списка либо владеют сетью АЗС, либо занимаются оптовой торговлей бензина. Список выглядит следующим образом:



Wissol Petroleum Georgia

Laguna

Aragvi Impex

Iberioli

Lux Oil

Portal Petroleum Georgia

San Petroleum Georgia

Socar Georgia Petroleum

Key Wash

Georgia Route

Междц тем, президент компании Wissol Сосо Пхакадзе заявил следующее:



«Мы бизнесмены и ведем переговоры с любой страной, где дешевое топливо или любой другой продукт».



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