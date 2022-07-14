

В США инициирован Закон о безопасности Черного моря

14.07.2022 16:31





В Конгрессе США инициирован Закон о безопасности Черного моря, который поручает администрации США разработать стратегию для Черноморского региона.



Инициаторами законопроекта являются сенаторы Джин Шахин (демократ) и Митт Ромни (республиканец). Среди соавторов Том Тиллис (республиканец), Крис Кунс (демократ), Роджер Уикер (республиканец) и Бен Кардин (демократ).



Согласно законопроекту, Черноморский регион вдоль восточной границы Европейского союза и НАТО остается зоной нарастания напряженности и конфликтов после военного вторжения России в Украину в 2014 и 2022 годах и в Грузию в 2008 году. В законопроекте говорится, что регион Черного моря признается ареной российской агрессии. В нем также указано, что предотвращение дальнейшего вооруженного конфликта в регионе, входит интересы Соединенных Штатов.



«США и их союзники должны решительно противостоять незаконным территориальным претензиям России на Крымском полуострове, вдоль украинских территориальных вод в Черном и Азовском морях, в международных водах Черного моря и на территориях, которые она незаконно оккупирует в Украине», — говорится в законопроекте.



Согласно законопроекту, США должны отреагировать на кризис продовольственной безопасности, вызванный закрытием черноморских портов Украины, поскольку этот глобальный вызов имеет решающее значение для национальной безопасности США.



«Россия имеет жестокую историю использования голода в качестве оружия и это должно прекратиться», — указано в документе.



В законопроекте также говорится о необходимости борьбы с российской пропагандой в Черноморском регионе, снижения зависимости от российских энергоресурсов и повышения энергетической безопасности стран региона, а также разработки совместно с союзниками долгосрочной стратегии безопасности, обеспечивающей их постоянное и устойчивое присутствие на восточном фланге.



По сообщению МИД Грузии, растущий интерес и поддержка США к Грузии в очередной раз подтверждены важным законодательным актом, инициированным в Конгрессе США.



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