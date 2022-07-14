

МИД поясняет, почему Грузия не поддержала иск Украины в международный суд против России

14.07.2022 19:01









В МИД Грузии комментируют иск Украины против РФ в Международный суд ООН.



По данным МИД, как обычно, Грузия продолжает поддерживать Украину в международных организациях, в том числе и в связи с этим вопросом.



«В связи с этим примечательно, что в марте 2022 года Грузия вместе с 39 другими государствами обратилась к прокурору Международного уголовного суда (МУС) в Гааге с ходатайством о начале расследования. Расследование начато и активно продолжается. Это заявление относится ко второму суду в Гааге – Международному суду ООН (МС), где Грузия уже присоединилась к заявлению в поддержку Украины в мае 2022 года. Данный конкретный случай представляет собой обычный рабочий процесс, где речь идет о возможном вовлечении Грузии в качестве третьей стороны в этот юридический процесс и взятии на себя соответствующих обязательств («подписанты указанной декларации, являющиеся участниками Конвенции о геноциде, выражают их намерение участвовать в указанном процессе»). Исходя из того, что Грузия сама подавала иски против России в различные международные суды, принятие таких обязательств заранее может повлиять на процессы, проводимые Грузией, на что Грузия направила свои максимальные усилия. Грузия продолжит активно поддерживать Украину в международных организациях, взаимодействуя с международным сообществом», — заявили в МИД Грузии.



Евросоюз, США и более 40 других стран выступили с совместным заявлением, в котором страны поддерживают Украину и поднимают вопрос об ответственности России за вторжение в страну и нарушение международного права. В заявлении страны еще раз отмечают свою поддержку разбирательства против России в Международном суде ООН и заявляют, что у России нет правовых оснований для проведения военной операции против Украины.



В заявлении отмечается, что Россия нарушает свои международные обязательства, когда отказывается выполнять мартовское решение суда о прекращении военных действий в Украине. В заявлении также говорится, что Конвенция о геноциде, подписанная после Второй мировой войны, включает обещание остановить геноцид и привлечь виновных к ответственности.



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