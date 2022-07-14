

Вольский: Нет никаких предпосылок для санкций в отношении Бидзины Иванишвили

14.07.2022 19:13





«Нет никаких предпосылок для санкций в отношении Бидзины Иванишвили, и такой радости у вас не будет ни в ближайшей, ни в отдаленной, ни в среднесрочной перспективе», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По его словам, вводить санкции против Бидзины Иванишвили не планируется.



«Вводить санкции против Бидзины Иванишви ли не планируется, потому что для этого нет оснований. За тем, что при президенте Зеленском была создана группа с сопредседателями Ермаком и Макфолом, последовало заявление американского Конгресса о том, что Ермак и вовсе может работать на «ФСБ». Ни у кого даже вопроса не возникло, почему это сказал конгрессмен, который возглавляет оперативную группу по Украине в Конгрессе? Радикальная оппозиция озвучивает информацию, как ей нравиться и создает ситуацию с такого ракурса, точно так же, как выдумывает рассказы. Затем она придумывает вопросы к этим рассказам и сама дает ответы. Нет никаких предпосылок для санкций в отношении Бидзины Иванишвили, и такой радости у вас не будет ни в ближайшей, ни в отдаленной, ни в среднесрочной перспективе», — заявил Вольский.





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