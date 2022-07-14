

Вольский: Нет никаких предпосылок для санкционирования [Иванишвили]

14.07.2022 20:02





Нет никаких предпосылок для санкционирования, - так отвечает первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский на вопрос журналистов о том, не ожидает ли правящая команда введения санкций в отношении экс-премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили, и поэтому активизировались заявления в связи с ним.



По словам Вольского, оппозиция сама создает и озвучивает информацию в том ключе, в каком желает.



«Никакое санкционирование не планируется, и для этого нет никаких оснований. По поводу того, что при президенте Зеленском создана группа под председательством Ермака и Макфола последовало заявление и со стороны американского Конгресса. Возможно, Ермак вообще работает на ФСБ, и ни у кого не возник вопрос, почему это сказал конгрессмен, который возглавляет рабочую группу по вопросам Украины в Конгрессе. Так что, радикальная оппозиция как хочет, так и озвучивает ситуацию. Сама создает и озвучивает информацию в том ключе, в каком желает. Выдумывает истории и вопросы к ним, и потом сама отвечает на них. Нет никаких предпосылок для санкционирования и такой радости ни в ближайшей, ни в среднесрочной, ни в дальнейшей перспективе у вас не будет», - заявил Вольский.



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