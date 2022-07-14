

Украина разрывает дипломатические отношения с КНДР

14.07.2022 20:07





Украина разрывает дипломатические отношения с Корейской Народной Демократической Республикой в ​​ответ на признание ею т.н. "независимости" оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.



Об этом говорится в заявлении МИД Украины, опубликованном спикером ведомства Олегом Николенко



"МИД Украины решительно осуждает решение КНДР признать так называемую "независимость" временно оккупированных Российской Федерацией территорий в Донецкой и Луганской областях Украины...



В ответ на столь недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с КНДР.



Политические и экономические контакты с КНДР не осуществляются из-за наложенных на эту страну международных санкций".



В украинском ведомстве решение Пхеньяна рассматривается как попытка подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, грубое нарушение Конституции Украины, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права.



В МИД добавили, что признание "субъектности" российских оккупационных режимов в Донецкой и Луганщине ничтожно, не будет иметь юридических последствий и не изменит международно признанных границ Украины.



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