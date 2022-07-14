

Зеленский предлагает создать механизм компенсации ущерба от российской агрессии

14.07.2022 20:11





Президент Владимир Зеленский настаивает на создании специального инструмента компенсации всех убытков, нанесенных Россией Украине. Об этом он заявил во время выступления на международной конференции в Гааге, сообщает Укринформ.



"Чтобы обеспечить ощущение, что справедливость восстанавливается, нужно не только наказать виновных. Нужно предоставить жертвам преступлений полную помощь и восстановить все разрушенное этой агрессией. Агрессор должен проиграть и на поле боя, и на уровне смысла, чтобы война стала тяжелым ущербом в первую очередь для агрессора, а не для жертв", - отметил Зеленский.



Он подчеркнул, что за тысячами преступлений, совершенных во время войны России против Украины, стоит одна и та же группа лиц - те, кто отдает преступные приказы, кто всегда все равно лжет, кто уже девятый год думает, как сделать всем вокруг хуже и больно, как нанести другим государствам и народам больше потерь.



Зеленский отметил, что жизнь и достаток этой группы людей обеспечивается другими лицами – физическими и юридическими, активами, которые на них записаны, имуществом, которым они владеют открыто или скрыто, деньгами, которые они спрятали в разных юрисдикциях и в разных формах – частной, государственной или квазигосударственной.



"Поэтому Украина выступила с предложением создать специальный компенсационный механизм. Мы считаем, что компенсация ущерба, причиненного российской агрессией, может проходить за счет российских активов и средств, находящихся за границами России – в других юрисдикциях. И следует понимать, что послевоенное восстановление Украины является чрезвычайно сложным проектом, который может стать успешным с помощью партнеров. И чем быстрее заработает компенсационный механизм, тем эффективнее активы государства-террориста будут конвертированы в компенсации и тогда меньшее финансовое бремя будут нести наши партнеры», - подчеркнул Президент.



Также Зеленский поблагодарил Канаду и другие государства, которые работают над тем, чтобы их законодательство разрешило такой процесс возмещения.



«Должны сделать это глобальным, чтобы никому в мире больше не пришло в голову, что агрессия против суверенного государства вопреки международному праву может быть терпимой для агрессора. Нужен именно такой глобальный законный путь, который станет отражением одной из общих ценностей – верховенства права», - добавил глава Украинского государства.



В Гааге 14 июля проходит международная конференция по координации усилий международного сообщества, направленных на расследование преступлений, совершенных Россией в Украине, и обеспечение правосудия.



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