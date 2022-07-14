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Еврокомиссия предложила странам ЕС импортировать газ из Азербайджана
14.07.2022 21:31
Еврокомиссия предложила странам ЕС подписать соглашение с Азербайджаном об импорте природного газа. Информацию распространяет агентство «Рейтер», ознакомившееся с упомянутым документом.
«Стороны пытаются расширить двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Евросоюз, через Южный газовый коридор, объем которого составляет не менее 20 млрд кубометров в год, и это должно продлиться до 2027 года», — говорится в проекте документа.
В прошлом году по Трансадриатическому газопроводу из Азербайджана в европейские страны, в том числе в Италию, было экспортировано 8 миллиардов кубометров природного газа.
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