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Еврокомиссия предложила странам ЕС импортировать газ из Азербайджана


14.07.2022   21:31


Еврокомиссия предложила странам ЕС подписать соглашение с Азербайджаном об импорте природного газа. Информацию распространяет агентство «Рейтер», ознакомившееся с упомянутым документом.

«Стороны пытаются расширить двустороннюю торговлю природным газом, в том числе за счет экспорта в Евросоюз, через Южный газовый коридор, объем которого составляет не менее 20 млрд кубометров в год, и это должно продлиться до 2027 года», — говорится в проекте документа.

В прошлом году по Трансадриатическому газопроводу из Азербайджана в европейские страны, в том числе в Италию, было экспортировано 8 миллиардов кубометров природного газа.

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