

Посол Франции гордится тем, что европейская перспектива была предоставлена Грузии

14.07.2022 21:39





По словам посла Франции в Грузии Диего Коласа, он гордится тем, что европейская перспектива была предоставлена Грузии во время французского председательства в Евросоюзе.



По его словам, от всех политических сил нужна мобилизация, чтобы достичь статуса кандидата. По словам посла, в этом процессе важно единство.



«Грузия получила европейскую перспективу. Я горжусь тем, что это произошло во время французского председательства в Евросоюзе. Вы знаете, какую работу нужно проделать, чтобы получить статус кандидата? От всех политических сил нужно фокусирование внимания на этом призе, чтобы они были мобилизованными для достижения этого результата. Мы готовы помочь. Все, что мы делаем во франко-германском контексте, направлено на то, чтобы помочь этим трансформационным проектам. Я думаю, что важно, чтобы все были вместе. Обнадеживающим признаком является процесс, который начинается в парламенте. Обнадеживающим признаком также является то, что организации гражданского общества организовали обсуждение хороших идей. Так что все это должно объединиться, чтобы получился хороший результат», — заявил Диего Колас.



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