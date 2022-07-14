

Премьер Италии уходит в отставку

14.07.2022 22:37





Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг объявил об отставке после того, как популистская партия "Движение 5 звезд" отказалась участвовать в правительственной коалиции. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.



За несколько часов до отставки Драги Сенат Италии не смог объявить вотум недоверия правительству, причем "Движение 5 звезд" не участвовало в голосовании. После этого премьер встретился с президентом Серджо Матареллой для обсуждения своего будущего.



В заявлении об отставке Драги заявил, что "лежавший в основе правительства пакт доверия потерпел неудачу".



"В последние дни я со своей стороны прилагал все усилия, чтобы продолжать совместное движение, пытаясь удовлетворить требования политических сил. Как стало очевидным из сегодняшнего обсуждения в парламенте, этого не было достаточно", - отметил он.



Как сообщалось, коалиционное правительство Драги оказалось на грани распада после того, как "Движение 5 звезд" отказалось голосовать за важный указ о финансовой помощи тысячам семей и компаний.



Популистская партия, одержавшая победу на всеобщих выборах 2018 года, сейчас переживает не лучшие времена: ее рейтинг существенно просел, а руководство расколото из-за войны в Украине.



Так, в июне из "Движения 5 звезд" вышел министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в знак протеста против решения партии не поддержать резолюцию о помощи Украине.



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