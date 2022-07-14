

ЕС изучает возможность конфискации активов центробанка РФ в пользу Украины

14.07.2022 22:53





Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс считает возможной конфискацию с последующей передачей Украине находящихся под санкциями ЕС российских активов, в том числе активов центрального банка России.



Об этом он сказал в четверг в Гааге на пресс-конференции после завершения международной конференции Ukraine Accountability Conference, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".



"Мы можем попросить государства-члены положить конфискованные средства в общий фонд, чтобы помочь Украине, чтобы отдать деньги украинскому народу", - сказал Рейндерс.



"И мы должны посмотреть, можно ли сделать еще больше, и попытаться посмотреть, возможно ли конфисковать активы центрального банка России", - добавил он.



Еврокомиссар напомнил, что уже было принято решение о заморозке активов центрального банка России.



"Это возможно делать достаточно длительный период времени. Идея, конечно, состоит в том, чтобы Россия приняла участие в реконструкции, если нет - будет возможно продолжать держать замороженными активы центрального банка России. Это гораздо большие деньги, чем активы олигархов. Возможно, мы говорим о 200-300 млрд в США и Европе", - отметил еврокомиссар.



Рейндерс также сообщил, что на сегодняшний день уже заморожены активы российских олигархов на сумму 13,8 млрд евро.



"Недвижимость еще находится в руках олигархов и компаний, но будет возможно продвигать дальше и организовать законодательный процесс, путь, чтобы конфисковать такие активы, если, конечно, есть связь с уголовными преступлениями, коррупцией, отмыванием денег. Мы уже попросили Совет, Европейский парламент расширит список преступлений ЕС, чтобы предусмотреть наказание за уход от санкций. Так будет легче организовать конфискацию", - добавил он.



Президент Владимир Зеленский в четверг призвал создать компенсационный механизм для жертв российской агрессии.



Он сказал, что, по мнению Украины, компенсация ущерба может происходить за счет российских активов и средств, расположенных за границей России в других юрисдикциях.



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