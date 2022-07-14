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Президент Италии не принял отставку премьер-министра Драги
14.07.2022 23:03
Президент Италии Серджио Матарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter итальянского президента.
Сообщается, что сегодня Матарелла встретился с Драги в Квиринальском дворце.
"Президент не принял отставку и предложил премьеру явиться в парламент и выступить, чтобы дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося сегодня заседания сената", - говорится в сообщении.
Отметим, сегодня Драги сохранил свой пост по итогам голосования за вотум недоверия. Но из-за того, что "Движение пяти звезд", которое является ключевым союзником коалиции, отказалось голосовать, будущее правительства было поставлено под вопрос.
В связи с этим Драги заявил, что пакт доверия, который поддерживал правительство национального единства, перестал действовать, и объявил об отставке.
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