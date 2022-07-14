

Михаил Даушвили: У «Грузинской мечты» уже больше нет легитимации

14.07.2022 23:07





Правительство сменится, это неизбежно. Когда на твою центральную улицу выйдет столько тысяч человек и скажет «ты ведешь страну неверным путем», там с этим правительством уже покончено, остальное лишь дело времени, - заявил один из лидеров партии «За Грузию» Михаил Даушвили в передаче «Резюме» на телеканале «Палитраньюс».



По словам оппозиционного политика, власть «Грузинской мечты» нужно сменить путем выборов.



Как отметил Даушвили, в том случае, если в 2023 году Грузия не сможет получить статус кандидата в члены в ЕС, этот процесс может затянуться еще на несколько лет.



«Проблема именно в том, что кто-то исходит лишь из радикализма и своих узких партийных интересов. В этом заключается причина того, что сегодня у нас нет статуса кандидата, и в этом смысле будущее представляется весьма туманным.



Когда цели и желания правительства радикально противоречат решению и видению граждан, это правительство сменяется. Так произойдет и здесь, это будет неизбежным. Сегодня у «Грузинской мечты» уже больше нет легитимации. Когда на твою центральную улицу выйдет столько тысяч человек и скажет, что «ты ведешь страну неверным путем», там с этим правительством уже покончено, остальное лишь дело времени, и за это время все должно произойти мирно, демократично и путем выборов.



Власти меняются, но наша главная задача – получение статуса, и мы не должны упустить ее из рук. Если мы упустим эту возможность в 2023 году, представляете, сколько может пройти лет и у нас больше не будет такой возможности?!» - заявил Михаил Даушвили.



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