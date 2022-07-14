

Гарибашвили: Грузия очень гордится тем, что имеет такого давнего надежного партнера, как Франция

14.07.2022 23:15





«Приветствуются особенно тесные и дружеские отношения между Грузией и Францией и партнерство, основанное на взаимном доверии, уважении и общеевропейских ценностях», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на приеме, устроенном посольством Франции в связи с французским национальным праздником.



Глава правительства поздравил представителей посольства Франции и приглашенных гостей с праздником и отметил, что Грузию и Францию связывают исключительно тесные и дружеские отношения.



«В поворотные моменты нашей истории Франция всегда поддерживала грузинский народ. Позвольте еще раз выразить нашу искреннюю признательность французской стороне за ту важную роль, которую Франция сыграла во время войны 2008 года и которую она играет в успехе политики непризнания 20 процентов наших территорий, оккупированных Российской Федерацией.



Грузия высоко ценит поддержку Франции в необратимом процессе интеграции нашей страны в Евросоюз и НАТО. Полная интеграция Грузии в Евросоюз и НАТО — это исторический выбор абсолютного большинства грузинского народа, которому нет альтернативы», — заявил Ираклий Гарибашвили.



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