

Джо Байден: Война Путина должна быть его стратегическим поражением

15.07.2022 11:07





Война Путина должна быть его стратегическим поражением, а свободный мир должен поддержать наше решение помочь Украине защитить свою демократию, - об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое распространяет Госдепартамент США.



По его словам, нападение Путина на Украину является вызовом для мира и стабильности по всему миру.



«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ, пострадавший в результате агрессии России», - отметил Байден.



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