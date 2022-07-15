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Джо Байден: Война Путина должна быть его стратегическим поражением
15.07.2022 11:07
Война Путина должна быть его стратегическим поражением, а свободный мир должен поддержать наше решение помочь Украине защитить свою демократию, - об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, которое распространяет Госдепартамент США.
По его словам, нападение Путина на Украину является вызовом для мира и стабильности по всему миру.
«Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину и украинский народ, пострадавший в результате агрессии России», - отметил Байден.
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