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ОБСЕ обвинила Россию в преступлениях против человечности
15.07.2022 13:51
Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задокументировали многочисленные преступления против человечности, совершенные Россией в Украине. В свежем отчете организации подробно рассказано об этих случаях.
Авторы доклада посетили Киев, Бучу и Ирпень, где обнаружили «грубые нарушения» международного гуманитарного права и Женевской конвенции. Они утверждают, что «найдены достоверные доказательства широкомасштабных или систематических нападений», таких как убийства, изнасилования, похищения, нападения на гражданские объекты, жестокое обращение с военнопленными, массовые депортации мирных жителей.
По данным миссии ОБСЕ, за время войны в Украине 1,3 млн человек были принудительно депортированы в РФ. Также «есть доказательства», что десятки тысяч мирных жителей содержались под стражей в «фильтрационных лагерях» перед отправкой в подконтрольные России регионы восточной Украины. У некоторых из детей, вывезенных из украинских детских домов и учреждений, есть родственники, а сами они находились в этих заведениях «просто на лечении».
«Отчет дает возможность задокументировать бессовестные зверства, нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные российскими военнослужащими», — сказал постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.
Предыдущий доклад по Украине организация опубликовала в апреле. В нем также говорилось о преступлениях, совершенных россиянами к тому моменту. Например, о бомбардировках роддома и драмтеатра в Мариуполе.
«Оба доклада представляют собой наиболее полный на сегодняшний день отчет о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права Россией», — отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
Он добавил, что Вашингтон будет стремиться привлечь к ответственности всех причастных к нарушению прав человека и международного гуманитарного права.
Расследованием военных преступлений в Украине занимаются европейские и украинские правоохранительные органы, а также представители ООН. Доклады по итогам своей деятельности комиссары предоставят Генассамблее в октябре 2022 года, а Совету по правам человека ООН — в марте 2023 года.
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