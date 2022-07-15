

ОБСЕ обвинила Россию в преступлениях против человечности

15.07.2022 13:51





Эксперты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) задокументировали многочисленные преступления против человечности, совершенные Россией в Украине. В свежем отчете организации подробно рассказано об этих случаях.



Авторы доклада посетили Киев, Бучу и Ирпень, где обнаружили «грубые нарушения» международного гуманитарного права и Женевской конвенции. Они утверждают, что «найдены достоверные доказательства широкомасштабных или систематических нападений», таких как убийства, изнасилования, похищения, нападения на гражданские объекты, жестокое обращение с военнопленными, массовые депортации мирных жителей.



По данным миссии ОБСЕ, за время войны в Украине 1,3 млн человек были принудительно депортированы в РФ. Также «есть доказательства», что десятки тысяч мирных жителей содержались под стражей в «фильтрационных лагерях» перед отправкой в подконтрольные России регионы восточной Украины. У некоторых из детей, вывезенных из украинских детских домов и учреждений, есть родственники, а сами они находились в этих заведениях «просто на лечении».



«Отчет дает возможность задокументировать бессовестные зверства, нарушения прав человека и злоупотребления, совершенные российскими военнослужащими», — сказал постоянный представитель США в ОБСЕ Майкл Карпентер.



Предыдущий доклад по Украине организация опубликовала в апреле. В нем также говорилось о преступлениях, совершенных россиянами к тому моменту. Например, о бомбардировках роддома и драмтеатра в Мариуполе.



«Оба доклада представляют собой наиболее полный на сегодняшний день отчет о нарушениях прав человека и международного гуманитарного права Россией», — отметил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.



Он добавил, что Вашингтон будет стремиться привлечь к ответственности всех причастных к нарушению прав человека и международного гуманитарного права.



Расследованием военных преступлений в Украине занимаются европейские и украинские правоохранительные органы, а также представители ООН. Доклады по итогам своей деятельности комиссары предоставят Генассамблее в октябре 2022 года, а Совету по правам человека ООН — в марте 2023 года.



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