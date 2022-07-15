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Гарибашвили провел прощальную встречу с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем


15.07.2022   14:24


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с главой представительства Евросоюза Карлом Харцелем.

Разговор коснулся текущего сотрудничества между Грузией и ЕС в различных сферах. Был отмечен значительный прогресс, достигнутый за последние годы, а также положительная динамика двусторонних отношений.

По словам главы правительства, предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением, а Европейский совет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии – в Евросоюзе.

Ираклий Гарибашвили поблагодарил Карла Харцеля за его неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и европейского пути Грузии.

Премьер-министр подчеркнул весомый вклад Карла Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

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