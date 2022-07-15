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Гарибашвили провел прощальную встречу с послом ЕС в Грузии Карлом Харцелем
15.07.2022 14:24
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел прощальную встречу с главой представительства Евросоюза Карлом Харцелем.
Разговор коснулся текущего сотрудничества между Грузией и ЕС в различных сферах. Был отмечен значительный прогресс, достигнутый за последние годы, а также положительная динамика двусторонних отношений.
По словам главы правительства, предоставление Грузии европейской перспективы было историческим решением, а Европейский совет и лидеры стран-членов ЕС подтвердили, что будущее Грузии – в Евросоюзе.
Ираклий Гарибашвили поблагодарил Карла Харцеля за его неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии и европейского пути Грузии.
Премьер-министр подчеркнул весомый вклад Карла Харцеля в развитие двусторонних отношений между Грузией и ЕС, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
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