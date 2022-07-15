

Гига Бокерия: Заявление наглого судьи Чхиквадзе это еще один шаг на классическом пути авторитарных режимов

15.07.2022 16:07





Заявление бессовестного и наглого судьи Чхиквадзе это еще один шаг на классическом пути авторитарных режимов, который противостоит Западу и обличает в давлении, — так оценивает заявление судьи Лаши Чхиквадзе председатель «Европейской Грузии» Гига Бокерия.



По его словам, пытаются «держать нас в этом бреду, будто угроза независимости нашего суда исходит из Америки и Европы».



«Мы должны полностью отодвинуть этот мусор в сторону, вообще не должны обращать внимания. Во главе этого бреда Иванишвили, и этот поступок этого человека создает угрозу нашему будущему, потому что ради своей власти он выступает против свободного мира, где наше место и где мы будем свободной и защищенной страной», - заявил Гига Бокерия.



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