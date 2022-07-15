

Келли Дегнан: Любое предположение о том, что США вмешивались в судебный процесс, не соответствует действительности

15.07.2022 16:10





«Любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс, проще говоря, не соответствует действительности», — заявила посол США в Грузии Келли Дегнан.



Посла попросили прокомментировать сегодняшнее заявление судьи Лаши Чхиквадзе, где он говорит о встрече с ним представителя американского посольства.



По словам Дегнан, США уже много лет помогают Грузии в строительстве независимой, беспристрастной и прозрачной судебной системы.



«Любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс, проще говоря, не соответствует действительности. В течение многих лет мы помогаем построить в Грузии независимую, беспристрастную и прозрачную судебную систему. Это центральная опора работы, которую мы здесь делаем, чтобы помочь укрепить верховенство закона в Грузии. Мы будем продолжать работать со многими нашими партнерами в судебной системе Грузии для достижения этой цели, потому что независимая, беспристрастная, прозрачная судебная система является очень важной частью здоровой демократии. Это то, на чем мы сосредоточены», — сказала Келли Дегнан.





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