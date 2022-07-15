

Посол США: Свобода СМИ важна для США и должна быть приоритетом для любой демократии

15.07.2022 16:43





«Это напоминание о том, почему мы так обеспокоены сообщениями о прослушивании телефонных разговоров не только журналистов, но и других лиц в Грузии», — ответила на вопрос посол Грузии в США Келли Дегнан.



Журналисты задали Келли Дегнан вопрос относительно записей, обнародованных Гией Гачечиладзе («Уцноби»).



По словам Келли Дегнан, именно поэтому посольство призвало парламент отложить утверждение последнего закона о прослушивании телефонных разговоров, который, по словам Дегнан, не соответствует передовой практике.



«Вот почему мы призвали законодательные органы отложить утверждение недавнего закона о прослушивании телефонных разговоров, который не соответствовал передовой практике или законодательству ЕС. Именно поэтому мы вновь требуем полного расследования обнародованных осенью записей, которые касались прослушки Грузинской православной церкви, дипломатов и других. Поэтому я думаю, что это остается предметом беспокойства для всех нас, кто стремится к свободному и открытому обществу в Грузии, где людям не нужно беспокоиться о прослушивании телефонных разговоров, как это происходит в некоторых соседних странах», — заявила Келли Дегнан.



Как отметила Дегнан, свобода СМИ важна для США и должна быть приоритетом для любой демократии.



«Свобода СМИ очень важна для США. В начале этой недели я встретилась с представителями Хартии журналистской этики, чтобы обсудить проблемы, стоящие перед свободой СМИ в Грузии. Это был очень хороший обмен мнениями, а также очень отрезвляющий обзор давления, с которым сталкиваются журналисты в Грузии, включая нападения и притеснения, что работает против интересов граждан Грузии. Единственный путь, чтобы граждане Грузии получали точные новости – это чтобы журналисты могли выходить на улицу и освещать новости, не подвергаясь нападениям, преследованиям или запугиванию. Я еще раз хотела бы отметить, что свобода СМИ является очень важным приоритетом для посольства США, и я думаю, что это должно быть важным приоритетом для любой демократии», — заявила Дегнан.



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