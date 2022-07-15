

SJC: За 13 дней граждане РФ зарегистрировали в Грузии 23 945 объектов недвижимости

15.07.2022 16:55





С 24 февраля по 9 марта в Грузии значительно выросло число заявок на регистрацию объектов недвижимости от граждан РФ, Беларуси и Украины. Об этом сообщает «Центр социальной справедливости» (SJC).



Больше всего объектов недвижимости (23 945) были зарегистрированы гражданами России. 4423 объекта зарегистрировали граждане Украины, 603 — граждане Беларуси.



В организации отметили, что Минюст предоставил им публичную информацию с опозданием в три месяца.



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