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SJC: За 13 дней граждане РФ зарегистрировали в Грузии 23 945 объектов недвижимости
15.07.2022 16:55
С 24 февраля по 9 марта в Грузии значительно выросло число заявок на регистрацию объектов недвижимости от граждан РФ, Беларуси и Украины. Об этом сообщает «Центр социальной справедливости» (SJC).
Больше всего объектов недвижимости (23 945) были зарегистрированы гражданами России. 4423 объекта зарегистрировали граждане Украины, 603 — граждане Беларуси.
В организации отметили, что Минюст предоставил им публичную информацию с опозданием в три месяца.
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