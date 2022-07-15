

«Мечта» продолжила «нападки на посольство США устами судьи» — Мезвришвили

15.07.2022 17:11





Член партии «За Грузию» Натия Мезвришвили прокомментировала заявление судьи Лаши Чхиквадзе, в котором тот говорит о давлении со стороны сотрудника посольства США в отношении дела Ники Гварамия.



По словам Мезвришвили, данное заявление означает, что «Грузинская мечта» устами судьи продолжает нападки на посольство Соединенных штатов.



«Те, кто меня знает, знают, что я никогда не критиковала рядового прокурора, следователя или судью. То, что вы видите здесь, это дно. Такие судьи, прокуроры, следователи не меньше, чем политическое руководство, расшатывают и наносят вред системе.



«Мечте» не хватило тройки (депутатов) для нападок на американское посольство и они продолжили устами судьи. Тот кто присоединяется (к этому процессу), тот наносит не меньший вред системе и никогда не сможет смыть позор», — написала Мезвришвили в соцсети.



Напомним, судья по делу основателя телекомпании «Мтавари Архи» Ники Гварамия, Лаша Чхиквадзе опубликовал заявление в котором обвинил в давлении сотрудника посольства США.



«Открытое давление однозначно будет усиливаться (у меня, к сожалению, есть личный опыт). После того, как я огласил приговор по делу Ники Гварамия, у меня была встреча в здании Тбилисского городского суда с одним из сотрудников посольства США (Кевин Бёрк из Министерства юстиции США), который в ходе беседы спросил меня о фактических обстоятельствах дела и сообщил мне, что посол интересуется, почему я вынес обвинительный приговор по этому делу, и особенно, почему я применил в качестве наказания лишение свободы. По моей оценке, это был запрос отчета по конкретному делу», — пишет судья.



«Сейчас некоторые политические силы угрожают мне «санкциями» из-за итогов рассмотрения этого конкретного дела, и я не хочу, чтобы то же самое испытали мои коллеги-судьи, которым, как уже понятно, придется рассматривать это дело под неприкрытым большим давлением», — добавил он.



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