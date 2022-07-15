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Президент Грузии планирует созвать внеочередные заседания парламента с 18 июля


15.07.2022   17:57


Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует созвать внеочередные заседания парламента.

Указ президента о созыве внеочередной сессии уже внесен в парламент и разослан депутатам.

В указе Саломе Зурабишвили упоминается, что в соответствии с пунктом вторым статьи 44 Конституции Грузии внеочередная сессия парламента должна быть созвана с 18 июля.

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