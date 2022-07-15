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Президент Грузии планирует созвать внеочередные заседания парламента с 18 июля
15.07.2022 17:57
Президент Грузии Саломе Зурабишвили планирует созвать внеочередные заседания парламента.
Указ президента о созыве внеочередной сессии уже внесен в парламент и разослан депутатам.
В указе Саломе Зурабишвили упоминается, что в соответствии с пунктом вторым статьи 44 Конституции Грузии внеочередная сессия парламента должна быть созвана с 18 июля.
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