Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посол Грузии встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид


16.07.2022   10:59


Посол Грузии в США Давид Залкалиани встретился с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

По сообщению посольства Грузии, стороны обсудили европейскую перспективу Грузии и важные вопросы стратегического партнерства Грузии и США.

Давид Залкалиани подчеркнул приверженность Грузии плану из 12 пунктов и амбициозной программе реформ и поблагодарил помощника госсекретаря за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Грузии.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна