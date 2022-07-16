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Посол Грузии встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид
16.07.2022 10:59
Посол Грузии в США Давид Залкалиани встретился с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
По сообщению посольства Грузии, стороны обсудили европейскую перспективу Грузии и важные вопросы стратегического партнерства Грузии и США.
Давид Залкалиани подчеркнул приверженность Грузии плану из 12 пунктов и амбициозной программе реформ и поблагодарил помощника госсекретаря за поддержку европейских и евроатлантических устремлений Грузии.
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