

Народный защитник Грузии провела встречу с послом США

16.07.2022 11:01





Народный защитник Грузии Нино Ломджария вчера вечером провела встречу с послом США в Грузии Келли Дегнан.

Информацию о встрече распространяет офис Народного защитника Грузии.



«На встрече Нино Ломджария представила послу свое видение роли института Народного защитника в процессе реализации демократических реформ, что является основным условием европейской интеграции, и обсудила вызовы с этой точки зрения; Также подчеркнула важность усилий Соединенных Штатов Америки для развития демократических процессов в Грузии», — говорится в информации.



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