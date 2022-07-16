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Народный защитник Грузии провела встречу с послом США
16.07.2022 11:01
Народный защитник Грузии Нино Ломджария вчера вечером провела встречу с послом США в Грузии Келли Дегнан.
Информацию о встрече распространяет офис Народного защитника Грузии.
«На встрече Нино Ломджария представила послу свое видение роли института Народного защитника в процессе реализации демократических реформ, что является основным условием европейской интеграции, и обсудила вызовы с этой точки зрения; Также подчеркнула важность усилий Соединенных Штатов Америки для развития демократических процессов в Грузии», — говорится в информации.
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