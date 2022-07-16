Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Премьер-министр Грузии провел встречу с главой МИД Азербайджанаа


16.07.2022   12:36


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Ираклия Гарибашвили, следует приветствовать то, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси. Глава правительства выразил надежду, что встреча окажется успешной и будет способствовать позитивной динамике диалога.

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул роль личных персональных усилий премьер-министра Грузии, как успешного медиатора в вопросе медиации Армении и Азербайджана.

В ходе встречи внимание было акцентировано на мирной инициативе соседства и сотрудничестве во взаимовыгодных сферах, в том числе в направлении экономики, торговли и культуры. Отмечено, что эта платформа диалога будет способствовать нормализации региональных отношений.

«Также они обсудили существующее между Грузией и Азербайджаном стратегическое партнерство, в том числе, в сферах транспорта и энергетики.

Глава правительства Грузии обсудил с министром иностранных дел Азербайджана сложившуюся с регионе обстановку и существующие в этом направлении вызовы.

Джейхун Байрамов подтвердил премьер-министру твердую поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Глава правительства подчеркнул, что Грузия также твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.

На встрече, проведенной в администрации правительства Грузии, присутствовали замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзавев и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили», - говорится в информации.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна