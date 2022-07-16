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Премьер-министр Грузии провел встречу с главой МИД Азербайджанаа
16.07.2022 12:36
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
По словам Ираклия Гарибашвили, следует приветствовать то, что встреча глав МИД Армении и Азербайджана пройдет в Тбилиси. Глава правительства выразил надежду, что встреча окажется успешной и будет способствовать позитивной динамике диалога.
Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул роль личных персональных усилий премьер-министра Грузии, как успешного медиатора в вопросе медиации Армении и Азербайджана.
В ходе встречи внимание было акцентировано на мирной инициативе соседства и сотрудничестве во взаимовыгодных сферах, в том числе в направлении экономики, торговли и культуры. Отмечено, что эта платформа диалога будет способствовать нормализации региональных отношений.
«Также они обсудили существующее между Грузией и Азербайджаном стратегическое партнерство, в том числе, в сферах транспорта и энергетики.
Глава правительства Грузии обсудил с министром иностранных дел Азербайджана сложившуюся с регионе обстановку и существующие в этом направлении вызовы.
Джейхун Байрамов подтвердил премьер-министру твердую поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Глава правительства подчеркнул, что Грузия также твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики.
На встрече, проведенной в администрации правительства Грузии, присутствовали замглавы МИД Азербайджана Фариз Рзавев и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили», - говорится в информации.
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