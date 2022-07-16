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Тойво Клаар: ЕС поддерживает решение Азербайджана и Армении провести встречу глав МИД в Грузии
16.07.2022 12:41
Евросоюз поддерживает решение Армении и Азербайджана о проведении встречи министров иностранных дел двух стран в Грузии. Об этом спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризисным вопросам в Грузии Тойво Клаар пишет в соцсети «Твиттер».
«У меня были замечательные встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, главой МИД Джейхуном Байрамовым и вице-премьером Мустафаевым. Мы оценили ход миротворческого процесса. Также я выразил поддержку относительно решения Азербайджана и Армении провести встречу министров иностранных дел в Грузии», - заявляет Тойво Клаар.
Для справки, сегодня в Тбилиси запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
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