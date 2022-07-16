

В тбилисской гостинице «Рэдиссон» проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении

16.07.2022 14:40





В гостинице «Рэдиссон» в Тбилиси проходит встреча глав МИД Азербайджана и Армении. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Грузии. По их же информации, коллег принимает глава грузинского внешнеполитического ведомства Илья Дарчиашвили.



Как заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили журналистам, начало совместного диалога глав МИД Армении и Азербайджана в Грузии касается мира и безопасности региона.



Вместе с тем, как отметил Дарчиашвили, этот визит даст конкретные ощутимые результаты.



Напомним, что главы МИД Азербайджана и Армении находятся в Тбилиси. Делегациями с азербайджанской стороны руководит глава внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов, а с армянской – также министр иностранных дел Арарат Мирзоян. В рамках визита они уже провели встречи с премьер-министром и главой МИД Грузии.



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