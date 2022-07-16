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Дарчиашвили: Горжусь, что Тбилиси является местом встречи глав МИД Азербайджана и Армении
16.07.2022 14:45
Очень горжусь, что Тбилиси является местом встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пишет в соцсети Twitter.
По его словам, совместные усилия для установления мира и стабильности в регионы возымеют результаты.
«Будьте уверены, что наши совместные усилия для установления мира и стабильности в регионы возымеют результаты», - пишет глава грузинского внешнеполитического ведомства.
Для справки, сегодня в Тбилиси запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
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