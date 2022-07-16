

Дарчиашвили: Горжусь, что Тбилиси является местом встречи глав МИД Азербайджана и Армении

16.07.2022 14:45





Очень горжусь, что Тбилиси является местом встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пишет в соцсети Twitter.



По его словам, совместные усилия для установления мира и стабильности в регионы возымеют результаты.



«Будьте уверены, что наши совместные усилия для установления мира и стабильности в регионы возымеют результаты», - пишет глава грузинского внешнеполитического ведомства.



Для справки, сегодня в Тбилиси запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.



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