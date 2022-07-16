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Дарчиашвили: Горжусь, что Тбилиси является местом встречи глав МИД Азербайджана и Армении


16.07.2022   14:45


Очень горжусь, что Тбилиси является местом встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении – Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна. Об этом глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пишет в соцсети Twitter.

По его словам, совместные усилия для установления мира и стабильности в регионы возымеют результаты.

«Будьте уверены, что наши совместные усилия для установления мира и стабильности в регионы возымеют результаты», - пишет глава грузинского внешнеполитического ведомства.

Для справки, сегодня в Тбилиси запланирована встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

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