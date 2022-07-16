

Серго Чихладзе: Г-н Гогашвили является частью той преступной системы, которую создала «Грузинская мечта»

16.07.2022 15:48





По заявлению одного из лидеров «Стратегии Агмашенебели» Серго Чихладзе, бывший замначальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили



является частью той преступной системы, которую создала «Грузинская мечта». По его пояснению, сейчас Гогашвили «начал уличать именно в том, на чем стоит «Грузинская мечта».



«Г-н Гогашвили является частью той преступной системы, которую создала «Грузинская мечта». Я думаю, что «Грузинская мечта» острее и болезненнее всего восприняла его последнее заявление о фальсификации выборов. Он прямо говорит, что имели место беспрецедентные факты фальсификации на последних выборах, и именно на этом стоит «Грузинская мечта». Президентские выборы 2018 года, парламентские выборы 2020 года, выборы местного самоуправления 2021 года – именно на этом насилии, незаконности стоит власть, и я думаю, это был один из самых болезненных моментов, поскольку Сосо Гогашвили начал уличать именно в том, на чем стоит «Грузинская мечта» и почему их не должно быть у власти», - заявляет Серго Чихладзе.



Для справки, минувшей ночью бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили задержали в собственном доме в результате спецоперации. Соответствующий видеоматериал распространили в соцсети члены семьи Гогашвили. Параллельно, был произведен обыск в его доме в Аджарии, где находилась дочь Сосо Гогашвили – Нино Гогашвили. А сегодня был произведен еще один обыск, но уже в доме сына Сосо Гогашвили Николоза Гогашвили. Вместе с тем, Николоз Гогашвили предполагает, что отца задержание отца связано с файлами, распространенными в 2021 году.



Напомним, что вчера бывший замначальника СГБ Грузии Сосо Гогашвили на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором пишет, что выборы местного самоуправления в 2021 году были фальсифицированы. Гогашвили отметил, что доказательства фальсификации выборов он передал всем соответствующим организациям.



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