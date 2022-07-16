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Гарибашвили: Мир необходим для благополучия наших народов
16.07.2022 20:19
Приветствую проведение азербайджано-армянского диалога в Тбилиси, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в соцсети Twitter.
Глава правительства отмечает, что для благополучия наших народов необходим мир.
«Грузия остается приверженной идее исполнения позитивной роли и проведения у себя встреч в формате диалога, чтобы сохранить мир и стабильность в нашем регионе. Мир необходим для благополучия наших народов», - отмечает премьер.
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