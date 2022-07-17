

Представитель Омбудсмена: У Сосо Гогашвили отмечаются физические повреждения

17.07.2022 10:54





По заявлению представителя аппарата Народного защитника Грузии Кетеван Хведелиани, у задержанного бывшего замначальника Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили отмечаются физические повреждения.



Как пояснила Хведелиани после того, как проведала Гогашвили, у бывшего высокопоставленного чиновника имеется на лице отек, а на кистях руки и ногах – синяки.



«У него отмечаются и физически повреждения, которые заметны. Посмотрел и врач, и оценил его состояние здоровья. На лице у него есть отек, а на кистях рук и ногах – синяки, которые у него появились при падении, т.е. во время задерживания. Как он сказал, потом физического насилия не было.



Аппарат Народного защитника переговорил и с членами его семьи и, как мне известно, они обратятся в следственную службу в связи с этим фактом. По поводу обвинения мы конкретно не говорили. По его словам, у него не было информации, что планировалось его задержание. Его не оповещали и, соответственно, он не ожидал, что будет подобного рода спецоперация», - заявила Хведелиани.



По ее же пояснению, Сосо Гогашвили заявляет, что оружие ему «подложили».



«Как он сам говорит, это не его, два оружия подложены», - заявляет Хведелиани.



В эти минуты в т.н. здании модуля с Сосо Гогашвили встречается его адвокат Дмитрий Гонгадзе.



Для справки, бывшего замглавы СГБ Грузии Сосо Гогашвили задержали в собственном доме в результате спецоперации.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



