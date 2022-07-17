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Энтони Блинкен: Встретившись в Тбилиси, министры иностранных дел Азербайджана и Армении сделали позитивный шаг
17.07.2022 11:22
Госсекретарь США Энтони Блинкен оценивает встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси как позитивный шаг. Об этом он заявил в Twitter.
«Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделали позитивный шаг, встретившись в Тбилиси. Прямой диалог - самый верный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией», - отметил Блинкен.
Напомним, 16 июля в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
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