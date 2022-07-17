

Арестованный замглавы СГБ успел передать компромат на власти «надежным людям» - адвокат

17.07.2022 11:23

Новости-Грузия



Адвокат задержанного в Тбилиси бывшего замглавы Служба госбезопасности Иосифа Гогашвили заявил, что перед арестом он успел передать «надежным людям» документы о фальсификации последних выборов в Грузии.



Документы уже за пределами Грузии и могут быть обнародованы в ближайшее время, сказал представитель защиты.



Рамаз Чинчаладзе утверждает, что задержание бывшего чиновника связано именно с этим вопросом. Гогашвили был арестован после того, как сообщил в соцсетях, что располагает компроматом по муниципальным выборам 2021 года.



«По его словам, он имел конкретный, сводный документ и схемы, что именно и как осуществлялось в ходе выборов. Он собирался обнародовать это через несколько дней, и говорит, что это произойдет», — сказал Чинчаладзе.



Защита и семья Гогашвили заявляют, что в ходе ареста и обыска ему было подброшено оружие, а сам он был избит. Факт наличия внешних телесных повреждений подтвердил представитель Народного защитника после встречи с задержанным.



Кроме дома самого Гогашвили, обыски прошли и в квартирах и домах его родственников.



СГБ на данном этапе сообщает только, что задержание Гогашвили «стало неизбежным по итогам обыска, который был проведен на основании судебного решения по текущему уголовному делу». О каком именно деле идет речь — не уточняется. Адвокаты ждут, что сегодня будет предъявлено официальное обвинение.



Во время обыска в доме дочери бывшего чиновника, Нини Гогашвили, следователь сообщил ей, что постановление о проведении обыска касается уже открытого следствия по части 4 статьи 157 УК.



Таким образом, Сосо Гогашвили предположительно обвиняют по статье «Посягательство на информацию, отражающую личную жизнь, или персональные данные». Также может идти речь об обвинении в незаконном хранении оружия.



Не исключено, что задержание Гогашвили связано со скандалом из-за тайно сделанной в ноябре 2021 года записи совещания в редакции оппозиционной телекомпании «Мтавари». Запись на днях обнародовал проправительственный телеканал «Маэстро».



На записи ведущий программы «Post Factum» Георгий Габуния и другие сотрудники «Мтавари» обсуждают материал под названием «Секретные файлы прямо с компьютеров СГБ — длинный список условно осужденных, которых «Грузинская мечта» освобождает от отбывания наказания, а затем использует в своих целях».



Из разговора журналистов на записи также выясняется, что секретные материалы им предоставил Сосо Гогашвили. Более того, по их словам, именно Гогашвили на протяжении нескольких лет предоставлял секретную информацию о деятельности СГБ и другим оппозиционным телекомпаниям – «Формуле» и «Пирвели».



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