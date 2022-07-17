

Оппозиционные депутаты призвали правящую партию прекратить дезинформацию и антизападную кампанию

17.07.2022 12:53





Мы строго осуждаем антизападную кампанию, производимую со стороны правящей партии и ряда депутатов, - об этом говорится в заявлении части парламентской оппозиции.



В заявлении депутаты призывают правящую партию прекратить вести дезинформацию и антизападную кампанию, переключиться на деловой режим и начать предпринимать шаги для осуществления реформ, необходимых для получения статуса кандидата в члены ЕС.



«Оппозиционные депутаты парламента Грузии, отмежевываемся и строго осуждаем антизападную кампанию, проводимую правящей партией и рядом депутатов, которая в последние дни особенно активно направлена ​​на посла США в Грузии г-жу Келли Дегнан и европарламентариев - друзей Грузии.



Антизападная риторика особенно активизировалась после того, как Европарламент вынес на политическую повестку дня (в виде резолюции Европарламента) вопрос о введении санкций против Бидзины Иванишвили, а Европейский совет выдвинул Грузии проведение системных реформ, чтобы получить статус кандидата в ЕС (в виде 12 пунктов).



В результате мы увидели двоякое лицо «Грузинской мечты», которая с одной стороны видит волю населения стать членом Евросоюза, заявляет, что западный курс страны неизменен, но в то же время не признает реальные причины отказа в статусе кандидата – ход демократии назад и отсутствие реформ; чтобы перекрыть реальные причины, правящая партия активно производит дезинформацию - власть объясняет неполучение статуса кандидата невключением в войну и открыто нападает на наших западных партнеров, что является ложью и российской пропагандой. Эта ложь рассчитана на тех граждан, у которых меньше информации о позициях, существующих сегодня в политических и экспертных кругах Запада, которые не только не требуют включения Грузии в войну, но активно направлены на укрепление и защиту мира и безопасности в Грузии, защиту от России.



Подобные дезинформационные кампании, проводимые правящей партией и т.н. отступившимися от нее, создают опасность потери Грузией стратегических друзей, сбить с толку наших партнеров и ослабления их поддержки в отношении Грузии. Более того, это представляет собой не только шаг против внешнеполитического курса, декларированного Конституцией Грузии, и воли грузинского народа, более 80 процентов которого поддерживают европейскую интеграцию, но и создает риски, что Грузия окажется в международной изоляции; подобными действиями правящая партия отнимает у населения возможности жить в стране европейского типа, где защищены общепризнанные права, благополучие и безопасность каждого гражданина; в то же время правящая партия ставит перед большим ударом безопасность нашей страны, поскольку попасть в международную изоляцию и остаться без друзей - это оставит Грузию одну лицом к лицу с оккупантом-Россией...



…Призываем правящую партию прекратить вести дезинформационную и антизападную кампанию, переключиться на режим работы и начать предпринимать шаги по осуществлению тех реформ, которые необходимы для получения статуса кандидата. С этой целью на прошлой неделе мы инициировали внеочередную сессию в парламенте. Эта инициатива широко поддерживается гражданским обществом и экспертами. Президент Грузии также разделила инициативу и с 18 июля созвала внеочередную сессию. Цель нашей инициативы - чтобы парламент немедленно сделал шаги, что будет демонстрацией политической воли по реальной готовности работать вокруг 12 пунктов.



Мы также призываем всех граждан, неправительственный сектор и прозападные политические силы не допустить изменения курса страны и вместе бороться за защиту того выбора, который сделали наши предки столетия назад, и возможность его осуществления близка, как никогда», - говорится в совместном заявлении, подписанном депутатами: Теоной Акубардия, Хатуной Самнидзе, Тамар Кордзая и Анной Бучукури.



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