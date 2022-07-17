

К делу Саакашвили подключаются эксперты из США

17.07.2022 14:04





К делу Михеила Саакашвили подключаются американские судебно-медицинские эксперты. Эту информацию Netgazeti подтвердил один из адвокатов экс-президента Шалва Хачапуридзе.



По словам Хачапуридзе, в ближайшие дни в Грузию прибудут специалисты из США, которые будут работать в двух направлениях. В частности, они оценят состояние здоровья Саакашвили и подготовят юридическую экспертизу.



Адвокат отмечает, что он лично будет заниматься координацией работы группы экспертов.



Шалва Хачапуридзе подключился в дело экс-президента по просьбе семьи Михеила Саакашвили. По словам адвоката, он работает над отсрочкой приговора.



Следует напомнить, что в период нахождения Саакашвили у власти, Хачапуридзе отличался критикой в адрес политика.



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