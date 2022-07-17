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Пашинян: Армения всегда придавала большое значение развитию отношений с Грузией
17.07.2022 14:20
Армения всегда придавала большое значение развитию отношений с Грузией, — об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией, сообщают армянские СМИ,
По словам премьер-министра Армении, хотя 30 лет всего лишь мгновение для многовековой истории армянского и грузинского народов, но в новейшей истории двух стран с момента восстановления независимости этот период характеризуется как важнейший период установления и упорядочения добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами.
Пашинян пишет, что традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, основанные на богатом культурно-историческом наследии и идентичной системе ценностей, продолжают укрепляться благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству, что создает предпосылки для дальнейшего взаимодействия и государственного строительства.
«Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, и интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами подтверждает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах, «, — говорится в поздравлении премьер-министра Армении.
Также глава правительства Армении выразил уверенность, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежному диалогу на официальном уровне сохранится и в дальнейшем на благо обеих стран.
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