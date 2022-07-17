

Зеленский: Россия не хочет заканчивать войну

17.07.2022 18:06





Это война в Украине, которую начала Россия, которую Россия продолжает и которую Россия не хочет заканчивать - об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook и опубликовал несколько фотографий украинских защитников.



«Украина защищает свою землю, свой суверенитет, свою территорию. Украина борется за мир», - написал Зеленский.



Президент Украины добавил, что это жестокий парадокс 21 века, и для украинцев это реальность.



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