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Зеленский: Россия не хочет заканчивать войну
17.07.2022 18:06
Это война в Украине, которую начала Россия, которую Россия продолжает и которую Россия не хочет заканчивать - об этом президент Украины Владимир Зеленский написал на своей странице в Facebook и опубликовал несколько фотографий украинских защитников.
«Украина защищает свою землю, свой суверенитет, свою территорию. Украина борется за мир», - написал Зеленский.
Президент Украины добавил, что это жестокий парадокс 21 века, и для украинцев это реальность.
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