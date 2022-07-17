

Саакашвили: Мир в конце концов узнает реальные факты и ситуацию

17.07.2022 18:10





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет, что государство Грузию в 2008 году спасли Соединенные Штаты Америки.



По словам Саакашвили, если бы не 6-й флот и гуманитарная военная операция, сегодня Грузии бы не существовало.



«Говоря об Америке, нам не следует забывать, что в 2008 именно Америка остановила войну и спасла государство Грузию. Если бы не 6-й флот и гуманитарная военная операция, сегодня Грузия бы не существовала. Кроме этого, по инициативе Джо Байдена тогда был выделен 1 млрд. долларов, чем спаслась грузинская экономика», - написал Саакашвили в Facebook.



Кроме того, Михаил Саакашвили приветствует подключение к его делу американских экспертов и заявляет, что мир узнает реальные факты.



«Приветствую подключение к моему судебному делу очень авторитетных американских судебных и медицинских экспертов. Чтобы ни установил суд, мир в конце концов узнает реальные факты и ситуацию», - написал Михаил Саакашвили в соцсети.



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