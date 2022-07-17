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Лидеры «Грузинской мечты» с завтрашнего дня начинают региональные встречи


17.07.2022   18:53


Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе и региональный секретарь Дмитрий Самхарадзе начинают региональные встречи. Об этом сообщает пресс-служба «Грузинской мечты».

Согласно информации, первая встреча состоится 18 июля в Батуми, 19 июля в Кобулети и 20 июля в Амбролаури.

«Лидеры партии встретятся с мэрами муниципалитетов Аджарии, Гурии и Рача-Лечхум-Квемо Сванети, председателями сакребуло и местными лидерами партии», — сообщили в пресс-службе партии.

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