

Лидеры «Грузинской мечты» с завтрашнего дня начинают региональные встречи

17.07.2022 18:53





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, исполнительный секретарь Мамука Мдинарадзе и региональный секретарь Дмитрий Самхарадзе начинают региональные встречи. Об этом сообщает пресс-служба «Грузинской мечты».



Согласно информации, первая встреча состоится 18 июля в Батуми, 19 июля в Кобулети и 20 июля в Амбролаури.



«Лидеры партии встретятся с мэрами муниципалитетов Аджарии, Гурии и Рача-Лечхум-Квемо Сванети, председателями сакребуло и местными лидерами партии», — сообщили в пресс-службе партии.





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